Tras las balaceras y otros hechos delictivos, vecinos de Pan de Azúcar reclamaron mayor seguridad

Vecinos de Pan de Azúcar se concentraron este jueves 22 en la plaza 19 de Abril para reclamar mayor seguridad ante los hechos delictivos registrados en los últimos días. La movilización fue convocada para las 19:00 horas y se extendió durante la noche.



La convocatoria se realizó en medio de la preocupación por las balaceras, robos y el incendio de un vehículo, hechos que generaron inquietud entre los habitantes de la ciudad.



En diálogo con FM GENTE, Michela, una de las vecinas presentes, reclamó el regreso de la Guardia Republicana y mayor presencia policial en las calles. “Necesitamos más policías en la calle. Necesitamos más seguridad”, expresó.



Otra vecina de Pueblo Gerona denunció que días atrás sufrió un robo acompañado de importantes destrozos. Señaló que existen viviendas abandonadas que, según su testimonio, son utilizadas por delincuentes y pidió a las autoridades que intervengan para evitar nuevas situaciones.



Durante la concentración también se plantearon reclamos por las picadas de motos y automóviles, los escapes libres y la falta de controles de tránsito, especialmente durante la noche.



Una de las vecinas cuestionó la situación y pidió a las autoridades departamentales que recorran la ciudad para constatar lo que ocurre. También valoró los recientes operativos policiales y reclamó que se realicen con mayor frecuencia.



Los manifestantes coincidieron en la necesidad de reforzar la presencia policial y advirtieron que, de no obtener respuestas, trasladarán sus reclamos a Maldonado o Montevideo.







Producción y fotos: Sandro Aquino para FM GENTE.

Volver atrás