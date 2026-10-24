El Tribunal de Cuentas consideró "razonable" la modificación presupuestal 2027-2030 aunque con algunas observaciones que deberán realizarse; La Junta lo aprobó por unanimidad

La resolución se adoptó luego de recibir el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que consideró que la información presupuestal fue preparada de manera "razonable", aunque formuló observaciones que deberán ser atendidas por la Intendencia.



El expediente regresó al plenario del Legislativo Departamental tras completar la instancia de análisis constitucional por parte del Tribunal de Cuentas, organismo encargado de examinar los aspectos financieros, presupuestales y legales de la iniciativa.



La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones recomendó la sanción definitiva del decreto que había recibido aprobación en setiembre, incorporando las correcciones señaladas en el dictamen y estableciendo que el Ejecutivo Departamental deberá realizar las adecuaciones correspondientes.



Durante el tratamiento del expediente, la Junta resolvió aceptar las observaciones del Tribunal e instar al Ejecutivo Departamental a dar cumplimiento a las modificaciones correspondientes.



Asimismo, se estableció que la Intendencia deberá comunicar posteriormente al Legislativo Departamental las actuaciones realizadas para atender esos señalamientos.



PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO HASTA 2030



La modificación presupuestal constituye uno de los principales instrumentos de planificación financiera y administrativa de la actual gestión departamental que enecabeza Miguel Abella.



El proyecto establece las previsiones de ingresos y gastos para el período 2027-2030, así como los recursos destinados al funcionamiento de los servicios municipales, las inversiones, las obligaciones financieras y las distintas áreas de la administración.



Durante su tratamiento inicial, la iniciativa había generado debates entre las bancadas sobre las prioridades de inversión, la disponibilidad de recursos y la distribución del gasto a lo largo de los próximos años.



Sin embargo, en esta instancia final, y una vez conocido el dictamen del Tribunal de Cuentas, los ediles presentes coincidieron en acompañar la sanción definitiva del decreto.



De esta manera, la Junta Departamental cerró una etapa fundamental del trámite de la modificación presupuestal 2027-2030, que quedó aprobada por unanimidad, mientras que la Intendencia deberá ahora atender las observaciones del Tribunal de Cuentas e informar al cuerpo legislativo sobre su cumplimiento.









(Foto: Lucía Marrero de FM GENTE)

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