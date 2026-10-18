Más de 1.100 personas fueron identificadas durante una semana en controles policiales en Maldonado

De acuerdo con los datos divulgados por el Ministerio del Interior, los 160 procedimientos también dejaron siete personas trasladadas a dependencias policiales por diferentes motivos, 17 vehículos incautados, 22 contravenciones y dos espirometrías positivas.
El despliegue se extendió a todas las jurisdicciones policiales del departamento e incluyó controles de tránsito, puestos de observación y recorridas de vigilancia
Parte de las tareas se concentró en las inmediaciones de comercios como farmacias, perfumerías y ópticas, además de centros comerciales y cajeros automáticos.
También se realizaron intervenciones en instituciones públicas, establecimientos privados y zonas rurales, en diferentes horarios.
En los procedimientos trabajaron efectivos de varias unidades policiales, junto con personal de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia de Maldonado.
La coordinación estuvo a cargo de los responsables de las Zonas Operacionales, con participación de los jefes de las dependencias policiales.
Foto: Ministerio del Interior