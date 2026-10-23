Alumnos de UTU Maldonado ganaron el Concurso del Saber "Nuestro Maldonado"

El Intendente Miguel Abella compartió una jornada de conocimiento con los grupos académicos y entregó el trofeo a los estudiantes de octavo de la Escuela Técnica Superior (UTU) de Maldonado, que se llevaron el primer puesto.



“Tendríamos que hacer mucho más de este tipo de cosas”, afirmó. El jefe comunal aseguró que existe la motivación de comenzar a integrar y adaptar este tipo de iniciativas enfocadas en la juventud en otras áreas como el deporte.



Resaltó la importancia de “defender la identidad de Maldonado”, promoviendo que los habitantes que no son oriundos del departamento también conozcan y se acerquen a nuestra historia.



El formato del certamen es una apuesta de crear procesos de construcción de aprendizaje que incentiven a una formación integral de los jóvenes.



Sobre la convocatoria juvenil de este proyecto de larga trayectoria, reparó en el hecho de que 150 estudiantes de distintos municipios se hayan preparado durante meses estudiando un basto repertorio bibliográfico y que se animaran a desafiar el “pánico escénico” que el formato podía generar.



El grupo de estudiantes de octavo del Instituto Latinoamericano se llevó reflexiones muy positivas de su participación y aunque se trataba de un formato desafiante para ellos “se coparon” con la propuesta.



Por su parte los ganadores, aseguraron que fue una experiencia muy interesante y enriquecedora. “Todos aprendimos mucho y eso es lo que nos llevamos” afirmaron.



La final tuvo lugar este jueves 22 de octubre en el Centro Cultural Maldonado Nuevo. El concurso es organizado por Realidad Semanal de Diego Hernández, integrante también del equipo de FM GENTE.

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