La suerte cayó en Maldonado: dos apostadores ganaron más de 14 millones de pesos en el 5 de Oro

La suerte favoreció a dos apostadores que realizaron sus jugadas en diferentes agencias del departamento, convirtiendo a Maldonado en uno de los grandes protagonistas del sorteo dominical.



En el Pozo de Oro, los números favorecidos fueron 9, 12, 5, 26 y 3, con el 28 como bolilla extra.



Hubo tres apuestas ganadoras en todo el país, una de ellas realizada en la Agencia N.º 6 de Maldonado, cuyo afortunado apostador obtuvo un premio de 9.069.245 pesos. Los otros dos en Lascano y Montevideo.



El monto total repartido entre los tres ganadores de este pozo ascendió a 27.207.734 pesos.



Otro millonario en Maldonado con el Pozo Revancha. Minutos después, el sorteo del Pozo Revancha volvió a favorecer al departamento.



Los números sorteados fueron 24, 30, 10, 5 y 15, combinación que tuvo dos apuestas ganadoras a nivel nacional.



Una de ellas fue realizada en la Agencia N.º 4 ubicada en la ciudad de San Carlos, mientras que la restante correspondió a la Agencia N.º 3 del departamento de Soriano.



Cada uno de los ganadores se llevó 5.776.056 pesos, distribuyéndose un total de 11.552.112 pesos entre ambos.



Por su parte, el Pozo de Plata registró ocho apuestas ganadoras en todo el territorio nacional.



De esta manera, el sorteo del domingo dejó 14.845.301 pesos en premios correspondientes a dos apuestas realizadas en Maldonado, una cifra que convirtió la jornada en una noche especialmente afortunada para el departamento.

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