“Nuestro staff es nuestro activo más valioso”: el comunicado de Locanda by Cipriani tras la graduación de la primera generación de crupieres

La Academia de Croupiers de Cipriani culminó su programa de formación de cuatro meses y 116 jóvenes del departamento recibieron sus diplomas el pasado 6 de noviembre, siendo la primera generación de egresados.



Este lunes, Locanda Casino by Cipriani emitió un comunicado en el que señaló que “se espera que una parte significativa de quienes completaron la formación se incorporen al equipo” de la empresa.



En el texto enfatizan que para Locanda la conformación del equipo es una parte central del proyecto. “La experiencia del visitante dependerá tanto de las instalaciones y la tecnología como de la forma en que sea recibido y atendido”.



“Estamos realizando una importante inversión en tecnología e innovación, pero tenemos muy claro que nuestro verdadero diferencial será la hospitalidad”, señala el comunicado.



“Podemos tener las máquinas más modernas y las mejores instalaciones, pero lo que hará que nuestros clientes quieran regresar será cómo los hagamos sentir. Y eso depende de nuestra gente. Nuestro staff es, sin duda, nuestro activo más valioso”, añade.



Locanda Casino by Cipriani, cuya apertura está prevista para la segunda quincena de diciembre, integrará más de 125 máquinas tragamonedas de vanguardia, 15 mesas de juego y sistemas avanzados de videovigilancia con tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID para garantizar la seguridad operativa.



La oferta de juegos incluirá ruleta, craps, baccarat, blackjack y distintas variantes de póker.



La infraestructura tecnológica se complementará con equipamiento automatizado para la gestión de cajas y bóvedas, optimizando la transparencia en sus servicios.





Fotos: Locanda Casino by Cipriani

Firma editorial: Redacción FM GENTE