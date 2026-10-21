Edil Adolfo Varela defendió los 50 ingresos a la Intendencia de Maldonado y cuestionó las críticas del Frente Amplio

El legislador departamental sostuvo que la normativa habilita a los intendentes a designar directamente, de manera fundada, hasta un 4% de la plantilla de funcionarios, con la particularidad de que quienes ingresan mediante este mecanismo permanecen en sus cargos únicamente durante el período de gobierno del intendente que los designó.



"Estoy esperando todavía que "La Diaria" hable sobre las intendencias de Canelones, Montevideo, Lavalleja y Río Negro, intendencias del Frente Amplio que utilizan el mismo instrumento", expresó Varela.



El edil recordó que la disposición fue aprobada en el Parlamento con el respaldo del Frente Amplio y señaló que incluso escuchó al diputado Joaquín Garlo defender la iniciativa durante su tratamiento legislativo.



"Lo escuché muy atento al diputado Garlo defendiéndolo, diciendo que estaba muy contento votando un instrumento para el ingreso a la función pública de forma transparente y digna", afirmó.



SE CRITICA UNA LEY QUE TAMBIÉN APLICA EL FRENTE AMPLIO



Varela consideró contradictorio que se cuestione la utilización de este mecanismo en Maldonado cuando, según sostuvo, también es aplicado por administraciones departamentales frenteamplistas.



"Resulta que ahora parece que molesta que se aplique en Maldonado una ley que rige para todas las intendencias, pero no se dice nada de lo que pasa en los departamentos gobernados por el Frente Amplio", manifestó.



En ese sentido, afirmó que las críticas responden a una posición política de la oposición y reclamó que se investiguen con el mismo criterio las designaciones realizadas en otros gobiernos departamentales.



"Para criticar habría que esperar que hagan la misma investigación de los que están entrando en los otros departamentos, a ver con quién militaron, qué hicieron y qué confianza tienen con el intendente", desafío el curul blanco.



LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS CESAN AL FINALIZAR EL MANDATO



El edil explicó que el artículo 4 de la Ley 20.451 establece un límite del 4% de la plantilla para este tipo de designaciones y que los cargos tienen carácter temporal, vinculados a la duración del mandato del jefe comunal. "Si la intendencia tiene 100 funcionarios, pueden entrar hasta cuatro", ejemplificó.



También aclaró que la normativa no elimina los concursos como mecanismo de ingreso a la función pública. En ese sentido, destacó que durante este año la Intendencia de Maldonado realizó llamados y concursos para diferentes áreas, en los que los aspirantes debieron presentarse y competir por los cargos disponibles. "La Intendencia de Maldonado ha tenido concursos todo este año para distintas áreas, donde la gente se presentó, compitió y unos quedaron", expresó.



Varela insistió en que quienes ingresan mediante las designaciones directas previstas en la ley no adquieren permanencia en la administración. "Cuando termine el gobierno, los que ingresaron amparados en esa ley se tienen que ir", subrayó.



LAS DESIGNACIONES DEBEN ESTAR JUSTIFICADAS Y CONTAR CON RECURSOS



Otro de los aspectos destacados por el edil fue que el intendente debe fundamentar la necesidad de cada incorporación y acreditar la disponibilidad presupuestal para afrontar las remuneraciones correspondientes. Explicó que las vacantes se generan por diferentes motivos, entre ellos los retiros anticipados, y que la administración debe atender las necesidades de funcionamiento de sus distintas reparticiones.



Recordó además que Maldonado contaba anteriormente con otro régimen de designaciones, al que se refirió como el mecanismo del 30%, pero que la legislación nacional estableció ahora un criterio común para todos los gobiernos departamentales.



"Esto se reguló a nivel nacional por una ley y la ley ahora es pareja para todas las intendencias. Entonces lo están aplicando todos, inclusive las del Frente Amplio", concluyó.

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