Frente Amplio cuestionó la contratación de 50 personas en la Intendencia de Maldonado y denunció posibles prácticas clientelares

El Frente Amplio de Maldonado cuestionó la contratación directa de alrededor de 50 personas realizada por la Intendencia Departamental y sostuvo que los ingresos no cumplen con las condiciones establecidas por la ley.



A través de una declaración emitida este lunes 2 de noviembre, la Mesa Política Departamental señaló que la administración invocó el artículo 4 de la Ley N.º 20.451 para realizar las contrataciones, pero afirmó que no presentó los fundamentos de idoneidad que exige la normativa para este tipo de ingresos excepcionales.



La fuerza política también expresó su rechazo a lo que considera prácticas clientelares. En ese sentido, sostuvo que las contrataciones podrían favorecer a personas por sus vínculos políticos, familiares o personales con jerarcas del Partido Nacional.



En la declaración, el Frente Amplio anunció que continuará realizando denuncias en los ámbitos institucionales correspondientes, con el objetivo de que se cumpla la normativa y se garantice la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de Maldonado que quieran ingresar a trabajar en la Intendencia.



El pronunciamiento fue firmado por la Mesa Política Departamental del Frente Amplio.

Firma editorial: Redacción FM GENTE