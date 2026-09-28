Solís Grande: Frente Amplio defendió el nuevo proyecto de ruta 9 y aseguró que la estación de servicio no cerrará

El Frente Amplio de Solís Grande salió al cruce de los cuestionamientos que surgieron en los últimos meses por el nuevo proyecto de ampliación de la Ruta 9 y los accesos a Aznárez y Cerros Azules.



El sector recordó que Hernán Ciganda, actual subdirector de Obras de la Intendencia de Maldonado y exdirector de Vialidad, había planteado una alternativa para la zona. La propuesta incluía una zona de servicios ubicada entre las dos calzadas de la nueva ruta y el traslado de la actual estación de servicio.



A partir de ese planteo surgieron críticas al proyecto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Algunos vecinos expresaron preocupación por la posibilidad de que Aznárez y Cerros Azules quedaran aislados.



El Frente Amplio sostuvo que el Ministerio explicó en una reunión con vecinos, realizada el 27 de febrero, por qué se modificó el proyecto.



De acuerdo con el sector, la propuesta anterior tenía una separación mayor entre las dos calzadas, pero no contaba con accesos, iluminación, caminos, presupuesto ni un mecanismo definido para instalar los servicios en ese lugar.



El comunicado también destaca que durante los últimos meses hubo varias reuniones entre el Ministerio, la Intendencia, el Municipio y los vecinos. Allí, afirma el sector, se plantearon diferentes necesidades de la zona y algunas fueron incorporadas al proyecto que actualmente está en construcción.



Uno de los principales cuestionamientos surgió después de que el propietario de la estación de servicio difundiera una carta en la que advertía sobre un posible cierre debido a las obras.



El Frente Amplio de Solís Grande sostiene que eso no ocurrirá.



Según el sector, el nuevo proyecto contempla una calle de servicio, retornos, iluminación, un espacio para estacionamiento de camiones y dos pasajes subterráneos: uno para peatones y bicicletas y otro para vehículos.



Por ese motivo, el comunicado afirma que la estación no solamente continuará funcionando, sino que podría mejorar su servicio.



El Frente Amplio también destacó el crecimiento del tránsito por la Ruta 9. De acuerdo con las cifras oficiales que cita el sector, actualmente circulan alrededor de 1.800.000 vehículos al año.



La estimación es que, cuando finalicen las obras, el tránsito supere los dos millones de vehículos anuales.



El sector entiende que ese movimiento también puede beneficiar a los comercios y servicios que funcionan en Aznárez y Cerros Azules.



Finalmente, el Frente Amplio de Solís Grande rechazó las críticas que, a su entender, tienen un componente político y defendió el proyecto del MTOP.



“Las obras enterrarán definitivamente las especulaciones”, sostuvo el sector en su declaración.

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