“Estaba en riesgo su vida y bajo amenaza”; sustituyen medida cautelar a imputado por encubrir el asesinato de una mujer en San Carlos

El Juzgado Penal de 4º Turno de Maldonado modificó recientemente las medidas cautelares de W.F., imputado por el encubrimiento del asesinato de Jessica Paola Rosas, de 32 años. El acusado convivía en la misma vivienda con la víctima y actualmente se encuentra formalizado bajo la presunta acusación de haber colaborado en el ocultamiento del cadáver dentro de una heladera.



El acusado se encontraba en prisión preventiva, una medida fijada originalmente por 180 días que ya había vencido. Cabe recordar que el pasado 17 de mayo - dos días después de que el cuerpo de la víctima fuera hallado dentro de una heladera - W.F. había recibido el beneficio de arresto domiciliario. Sin embargo, tras una revocación del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno, fue enviado a prisión, situación que se modificó con este último fallo.



La Fiscalía Departamental de Maldonado de 1º Turno, representada por la fiscal adscripta Dra. María Elvira Olazabal, apeló la resolución del magistrado alegando riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.



La defensa del imputado se opuso férreamente a la continuidad de la prisión preventiva, alegando que su cliente actuó bajo un estado de coacción extrema, es inocente y sufre una situación de alta vulnerabilidad en el centro de reclusión.



Durante la audiencia judicial, a la que accedió FM GENTE, el abogado defensor Dr. Andrés Bail argumentó que su representado no denunció el homicidio de forma inmediata debido a que “estaba bajo amenaza y en riesgo su vida”, habiendo recibido la advertencia de que "iba a terminar de la misma forma que su amiga".



“Entendemos que lo exime de estar encubriendo ese homicidio”, añadió el defensor. También señaló que su cliente es "primario absoluto", trabajador y padece una enfermedad que no ha podido recibir el tratamiento adecuado dentro del establecimiento carcelario.



"Hace seis meses que el señor está sufriendo la prisión preventiva y desde un principio ha manifestado ser inocente, no ha aceptado ningún tipo de acuerdo porque él es inocente de los delitos por los que se lo formalizó", manifestó el abogado defensor, quien subrayó que la medida "en ningún caso debe ser una pena anticipada".



Por su parte, la Fiscalía se opuso a la liberación del imputado. El Ministerio Público alegó que existe "semiplena prueba de que W.F. estaba en su casa cuando ocurrió el homicidio y que habría ayudado a guardar el cuerpo de la víctima en una heladera". Según la acusación fiscal, el hombre quedó solo en la vivienda y recién al día siguiente, cerca de las 14:00 horas, acudió a una seccional policial para denunciar el hecho y entregar al hijo de la víctima, un niño de 3 años.



La Fiscalía sostuvo además que el acusado brindó inicialmente un relato inverosímil sobre un supuesto atacante encapuchado para desviar la investigación, lo que configuraba un claro peligro de fuga y de entorpecimiento.



Asimismo, señaló que “no se descarta que el móvil podría haber estado vinculado a asuntos de estupefacientes”. Señaló que el presunto homicida - quien residía frente a la casa de la víctima en una pieza propiedad de un conocido narcotraficante de San Carlos - fue baleado posteriormente y, tras recibir el alta médica, resultó formalizado.



Con todo, la Fiscalía reconoció que aún no tiene total claridad sobre cómo ocurrieron los hechos ni sobre el grado exacto de participación de W.F.



Por su parte, al fundamentar el cese de la prisión preventiva, el juez Juan Manuel Cabrera concluyó que “no es proporcional que el señor siga con prisión preventiva con los riesgos que si bien pueden existir, se ha demostrado que el señor, por un error administrativo también estuvo en su casa, y en ninguna de las situaciones demostró una situación concreta de fugarse ni de amedrentar testigos ni entorpecer la investigación”.



La resolución de las medidas cautelares de W.F. quedan ahora supeditadas a lo que determine el Tribunal de Apelaciones.



El homicidio ocurrió el pasado 15 de mayo en una finca ubicada sobre la calle Madrid, en el barrio Asturias de San Carlos. La víctima residía en esa vivienda desde hacía unos meses junto a su hijo de tres años, quien se encontraba presente al momento del hecho. Mauricio José Pérez Alvira fue formalizado con prisión preventiva como presunto autor del homicidio, el pasado 27 de mayo.

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