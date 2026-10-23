Dos estafadores cayeron en manos de la Policía tras perjudicar con el "cuento del tío" y llevarse miles de dólares y joyas; fueron condenados

La Justicia condenó a dos hombres de 21 y 27 años por delitos de estafa agravada y asociación para delinquir, luego de una investigación del Departamento de Hechos Complejos de la Jefatura de Policía de Maldonado.



Como informó FM GENTE, el caso se inició el pasado 19 de octubre, cuando delincuentes engañaron telefónicamente a la empleada de una vivienda ubicada en la calle 25 de Mayo, en el centro de Maldonado.



Previamente, la propietaria había recibido una llamada de una persona que se hizo pasar por funcionario de una institución bancaria y le indicó que debía concurrir a una sucursal ante un supuesto intento de estafa.



Mientras se encontraba fuera de su domicilio, la empleada recibió otra llamada en la que le aseguraron que la propietaria había sufrido un accidente y estaba detenida. Bajo el engaño de una supuesta fianza, entregó 11.000 dólares y joyas valuadas en otros 30.000 dólares a un hombre que se presentó en la vivienda.



A partir del análisis de cámaras de videovigilancia y otras tareas de investigación, la Policía logró identificar a uno de los involucrados y establecer las características del vehículo en el que se desplazaba.



El 20 de octubre, el automóvil fue interceptado por efectivos de Investigaciones de Zona II de Colonia. Sus ocupantes fueron identificados como L.M.P.F., de 21 años, sin antecedentes penales, y J.M.P.A., de 27 años, poseedor de antecedentes. Durante el procedimiento, uno de ellos llevaba anillos de características similares a los denunciados como sustraídos.



La investigación también permitió esclarecer otras tres estafas cometidas bajo la misma modalidad: dos en Maldonado, con pérdidas de 200.000 pesos y 11.100 dólares respectivamente, y otra en el departamento de San José, cuyo monto no fue informado.



Tras la intervención de la Fiscalía de Maldonado de 3.er Turno, ambos hombres fueron puestos a disposición de la Justicia.



El 21 de octubre, J.M.P.A. fue condenado como autor de dos delitos de estafa agravada y un delito de asociación para delinquir, a 24 meses de prisión, de los cuales cumplirá 19 de forma efectiva y cinco bajo libertad a prueba.



Por su parte, L.M.P.F. fue condenado por tres delitos de estafa agravada y asociación para delinquir, también a 24 meses de prisión, con 20 meses de cumplimiento efectivo y cuatro de libertad a prueba.



Durante el período de libertad a prueba, ambos deberán cumplir las obligaciones dispuestas por la Justicia, entre ellas presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente, someterse a vigilancia y realizar tareas comunitarias.

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