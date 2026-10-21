Se hicieron pasar por policías y lograron llevarse 11.000 dólares y joyas valuadas en 30.000 dólares

Una empleada doméstica fue engañada mediante una llamada telefónica en la que le informaron que la propietaria de la vivienda, una mujer mayor, había participado en un accidente y que un funcionario policial concurriría al domicilio a retirar dinero.



Según pudo saber FM GENTE, un hombre llegó a la vivienda y la empleada le entregó aproximadamente 11.000 dólares que la propietaria guardaba en el lugar.



Posteriormente, recibió una segunda llamada en la que le indicaron que el dinero era insuficiente. La mujer ofreció entregar joyas, valuadas en unos 30.000 dólares, y el individuo regresó al domicilio para retirarlas.



Cuando la propietaria volvió a su casa, la empleada le contó lo sucedido y decidieron realizar la denuncia policial.



La rápida actuación de la Policía y el análisis de cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo en el que se desplazaba el sospechoso junto a otro hombre.



Ambos, oriundos de Montevideo, fueron detenidos cuando se dirigían hacia la capital y quedaron a disposición de la Justicia. Sin embargo, no se encontraron en su poder el dinero ni las joyas.



Fuentes policiales confirmaron a FM GENTE que se investigan cinco casos bajo esta misma modalidad en Maldonado y que los detenidos también podrían estar vinculados a hechos similares en otros departamentos.







Imagen y video enviados a FM GENTE

Volver atrás