Estudiantes convocan a una manifestación en el Liceo Departamental de Maldonado por denuncias contra un profesor

Estudiantes del Liceo Departamental de Maldonado convocaron a una manifestación pacífica para este jueves 22 de octubre, a las 7:30 de la mañana, frente al centro educativo, en rechazo al posible reintegro de un profesor denunciado por presunto acoso.



La convocatoria fue difundida a través de redes sociales, donde los estudiantes expresaron que no se trata únicamente del regreso del docente, sino de un reclamo de la comunidad educativa que consideran que no ha sido atendido.



Como informó FM GENTE, alumnos de distintas clases de bachillerato denunciaron comentarios inapropiados y situaciones de acoso por parte del profesor, actualmente de licencia médica.



Los estudiantes aseguran haber presentado cartas ante la dirección del liceo sin obtener respuestas y reclaman que se adopten medidas antes de su eventual reincorporación.



La movilización se realizará en las instalaciones del Liceo Departamental, bajo la consigna de exigir respuestas ante las denuncias realizadas.









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