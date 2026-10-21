GENTE O NLINE
AIRE
profesor,liceo,abuso
Interés General
20:00

Estudiantes convocan a una manifestación en el Liceo Departamental de Maldonado por denuncias contra un profesor

La movilización está prevista para este jueves 22 de octubre, a las 7:30 horas, ante el posible reintegro de un docente denunciado por presunto acoso.

Compartir:
Estudiantes del Liceo Departamental de Maldonado convocaron a una manifestación pacífica para este jueves 22 de octubre, a las 7:30 de la mañana, frente al centro educativo, en rechazo al posible reintegro de un profesor denunciado por presunto acoso.

La convocatoria fue difundida a través de redes sociales, donde los estudiantes expresaron que no se trata únicamente del regreso del docente, sino de un reclamo de la comunidad educativa que consideran que no ha sido atendido.

Como informó FM GENTE, alumnos de distintas clases de bachillerato denunciaron comentarios inapropiados y situaciones de acoso por parte del profesor, actualmente de licencia médica.

Los estudiantes aseguran haber presentado cartas ante la dirección del liceo sin obtener respuestas y reclaman que se adopten medidas antes de su eventual reincorporación.

La movilización se realizará en las instalaciones del Liceo Departamental, bajo la consigna de exigir respuestas ante las denuncias realizadas.




Imágenes compartidas en redes sociales
Compartir:
Imagen 1 de la galería
¿Querés estar informado las 24h? Suscribite gratis a YouTube
CODESA
Lo Último
Lo más visto
Más noticias
Multimedia