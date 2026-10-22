Estudiantes de Liceo Departamental se movilizan tras denunciar a un docente por acoso

Estudiantes del Liceo Departamental de Maldonado iniciaron la mañana de este jueves una movilización pacífica en las instalaciones del centro educativo para exigir respuestas de las autoridades de Secundaria.La medida, que consiste en una sentada en el hall de entrada y la colocación de cartelería, se adoptó tras meses de reclamos y la reciente difusión de denuncias en redes sociales contra un docente de la institución.Ana Paula Barreto y Matías Sastre, voceros de la movilización estudiantil, explicaron a FM GENTE que la iniciativa surgió a raíz del malestar acumulado por las reiteradas conductas del docente dentro del aula."El profesor tenía conductas que no eran adecuadas para un salón de clase y nosotros consideramos que ese hombre no puede estar dando clases. Por eso mismo nos estamos manifestando", afirmaron.De acuerdo con las declaraciones de los estudiantes, el docente aprovechaba el espacio de clase para realizar comentarios explícitos sobre los cuerpos y el aspecto físico de las jóvenes, entrometiéndose en sus vidas privadas. En un reclamo realizado a través de redes sociales, otra estudiante denunció que realizaba comentarios del tipo "soy hombre y por naturaleza miro culos".“Ya tenemos muchas denuncias de estudiantes de diversos grupos. Ayer tuvimos una asamblea donde muchos dieron testimonios y fuera de la asamblea también hemos recibido bastantes testimonios”, sostuvo Matías Sastre.Asimismo, denunciaron que el profesor "no dictaba clase" y que imponía posturas ideológicas ajenas al programa educativo, llegando a incitar abiertamente al terraplanismo, una creencia pseudocientífica que sostiene que la superficie de la Tierra es plana en lugar de esférica.Los estudiantes aclararon a FM GENTE que su reclamo se enfoca estrictamente en el desempeño profesional del docente, desvinculándolo del caso policial que involucra a su hijo, imputado por tentativa de femicidio tras apuñalar a una compañera de 19 años en la Facultad de Medicina de Montevideo.Pese a la aclaración, en una de las publicaciones que realizaron otros estudiantes, señalaron que el hecho mencionado “no nos resulta ajeno y no nos hace sentir seguros”.El docente se encuentra actualmente de licencia médica - tras el episodio ocurrido con su hijo - que se extendería hasta fin de mes. Los estudiantes han manifestado abiertamente que “si vuelve no entraremos a sus clases”.