“Si vuelve no entraremos a sus clases”: acusan a profesor de Maldonado y prevén manifestarse en el liceo ante la falta de respuestas

Estudiantes del Liceo Departamental de Maldonado denunciaron acoso por parte de un profesor a través de cartas dirigidas a la dirección del centro educativo, pero al no obtener respuestas, resolvieron trasladar sus reclamos a las redes sociales y planificar una movilización presencial en la propia institución.



El profesor denunciado -actualmente de licencia médica - es el padre del estudiante de Facultad de Medicina que apuñaló a una compañera de clases el pasado 1 de setiembre. Este hecho “no nos resulta ajeno y no nos hace sentir seguros”, dice la publicación que una de las estudiantes compartió en su cuenta de Instagram.



“Nos cansamos de pronunciarnos respecto a las múltiples situaciones fuera de lugar, comentarios sobre cuerpos de compañeras, instalación de sus ideas terraplanistas, pero no nos escucharon”, reclaman.



Asimismo señalan que el docente habitualmente realiza en sus clases comentarios como "soy hombre y por naturaleza miro culos".



“Él siempre tuvo comentarios muy desubicados, como preguntarles a compañeras por su vida sexual. También buscaba imponer sus ideas terraplanistas y en contra de vacunas”, declaró una de las alumnas a FM GENTE.



Los estudiantes piden que el profesor no se reintegre y advierten que “si vuelve no entraremos a sus clases”.



“El acoso no es una pavada. Hay que escuchar, denunciar, investigar y tomar medidas. No pueden seguir pasando estas cosas mientras quienes tienen la responsabilidad de actuar miran para otro lado”, escribieron en otra de las publicaciones.



“Cuando se trata del acoso hacia estudiantes, el silencio y la indiferencia también hacen daño. No hay que esperar a que le pase a alguien más para empezar a hacer algo. Hay que actuar ahora”, enfatizan.



De acuerdo con el relato de una de las estudiantes, los alumnos que han denunciado el acoso del profesor provienen de varias clases de bachillerato tanto de ese liceo como de otros de Maldonado y Salinas (Canelones).

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