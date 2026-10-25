Falleció Gerardo Debali, reconocido periodista y director de Semanario La Prensa de Piriápolis

El periodista y fotógrafo Gerardo Debali, director de Semanario La Prensa de Piriápolis, falleció durante la noche de este sábado 24 de octubre.



Debali fue una figura vinculada al periodismo de la zona oeste de Maldonado. Junto a su esposa, Rosana Escoz, fundó en agosto de 2011 Semanario La Prensa, un proyecto de comunicación que se consolidó como referencia informativa para Piriápolis, Pan de Azúcar y Solís Grande.



Su vínculo con el periodismo comenzó desde muy joven, siguiendo los pasos de su padre, José Pedro Debali Vigil, fundador del semanario Piriápolis en 1980.



A lo largo de su trayectoria desarrolló numerosas coberturas nacionales e internacionales, especialmente vinculadas al deporte. Estuvo presente en mundiales de fútbol, copas América y competencias internacionales de atletismo.



Entre sus trabajos más recientes se destacó la cobertura del Mundial de Fútbol 2026, para la que obtuvo una de las acreditaciones de fotógrafo otorgadas por FIFA a profesionales uruguayos.



Debali fue siempre un colega querido y respetado por nuestra emisora, con quien compartimos el compromiso por la información y el ejercicio del periodismo en el departamento.



Su fallecimiento representa una pérdida para el periodismo de Maldonado y especialmente para la comunidad de Piriápolis, donde desarrolló gran parte de su actividad profesional.



Desde FM GENTE expresamos nuestro profundo pesar por su fallecimiento y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su esposa Rosana, sus hijos, hermano, familiares, amigos y compañeros de Semanario La Prensa, acompañándolos en este difícil momento.

Firma editorial: Alexis Cadimar • Director FM GENTE