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“Se fue mi esposo, mi amigo, mi socio, mi mano derecha”: el emotivo mensaje de la esposa del periodista Gerardo Debali
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“Se fue mi esposo, mi amigo, mi socio”: el emotivo mensaje de la esposa del periodista Gerardo Debali tras su fallecimiento

Rosana Escoz compartió una carta para despedir a su compañero de vida de más de 40 años, el reconocido periodista de Piriápolis.

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El periodista Gerardo Debali, director de Semanario La Prensa, falleció el pasado domingo a causa de un infarto. En las últimas horas, su esposa y compañera de vida por más de cuatro décadas, Rosana Escoz, publicó en el propio medio una emotiva carta. “Hay noticias que nunca quisiéramos tener que escribir. Noticias que nos encuentran sin palabras, con el corazón roto y tratando de comprender una realidad que parece imposible de aceptar”, comenzó diciendo.

“Se fue mi esposo, mi amigo, mi socio, mi mano derecha y ese hombre con el que compartí sueños, dificultades, proyectos y tantas luchas”, continuó.

“Nos tocará aprender a convivir con su ausencia y encontrar la manera de seguir adelante. Me cuesta imaginar este camino sin mi compañero de más de 40 años. Hoy me toca continuar junto a nuestros hijos, sosteniendo aquello que tanto amamos y que tanto nos costó construir”, expresó.

En esa línea informó que Semanario La Prensa hará una “una pequeña pausa necesaria ante una pérdida que nos cambió la vida”, pero que irán retomando sus publicaciones habituales de manera paulatina.

“Su partida nos dejó un dolor inmenso, difícil de poner en palabras. Gerardo estaba en uno de los mejores momentos de su vida: feliz, lleno de proyectos, con ganas de seguir creciendo”, expresó.

Escoz también manifestó que las muestras de afecto recibidas tras conocerse la noticia representan un bálsamo en este difícil momento: “Saber que dejó esa huella y que su trabajo fue valorado nos da, en medio de tanta tristeza, un pequeño alivio para el alma”.

“Hasta siempre Gerardo”, cerró el mensaje.

Falleció Gerardo Debali reconocido periodista y director de Semanario La Prensa de Piriápolis



Foto: Semanario La Prensa
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