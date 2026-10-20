“Nos faltaron el respeto otra vez” y “vergüenza”: posteos de jugadores de Deportivo Maldonado

Deportivo Maldonado perdió 3 a 2 contra Nacional en el Gran Parque Central, la noche de ayer lunes. El encuentro tuvo una polémica arbitral dado que los visitantes reclamaron un penal a pocos minutos del inicio del segundo tiempo.



La jugada de Francisco Calvo sobre Christian Tabó no fue juzgada como penal y dos jugadores de Deportivo Maldonado criticaron la decisión arbitral a través de sus redes sociales.



Se trata del arquero Diego Segovia y el defensor Hernán Menosse, quienes no integraron el plantel titular por lesiones.



Segovia, que es baja por una rotura de ligamentos cruzados, publicó una imagen de la jugada con emoticones de aplausos y en otra historia de Instagram escribió: “Lo único que siento es orgullo, sobre todo porque la dignidad no se compra”. “Nos faltaron el respeto otra vez y nadie dice nada.

Son todos cómplices. Nosotros vamos a seguir hasta el final”. Luego borró el posteo.



Hernán Menosse compartió un reel en el que Tenfield muestra la jugada polémica y escribió: “Qué fácil se les hace” y “vergüenza”.





Foto: captura de historia de Instagram de Diego Segovia

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