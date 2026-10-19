“Falta de respeto hacia el campo de Maldonado”, gremialistas agropecuarios denuncian ausencia del Ministerio de Ganadería

El presidente de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, Leonardo Machado, cuestionó la gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) asegurando que el Frente Amplio le da la espalda al agro y que el gobierno nacional tiene la creencia de que el departamento “es solo playa”.



“El 90% del departamento de Maldonado es zona rural. Tenemos una vida rural en el departamento, que ha ido cambiando, modernizándose, hay muchos emprendimientos que no son solo ganaderos o agrícolas, son turísticos, pero son en el medio rural. Hay mucha gente en el campo, más allá de la que se piensa que hay”, sostuvo Perdomo en declaraciones a la Página Central de la Revista de FM GENTE.



Tras una nueva edición de la Expo Rural de San Carlos, la número 87, el diputado del Partido Nacional Diego Echeverría criticó, a través de su cuenta de X, que no estuvo presente la dirección del MGAP en Maldonado – “sin dar la cara, sin poner el hombro al campo, sin gestión, sin rumbo” - y que “está designada hace tiempo pero no ha asumido”.



La licenciada Alejandra Márquez Galli fue destituida como directora Departamental del MGAP en Maldonado a partir de marzo de este año tras una comunicación del Ministerio difundida en diciembre de 2025 que anunció la salida de seis directores departamentales en el país.



FM GENTE se comunicó con la oficina de la cartera en Maldonado y desde allí aseguraron que no hay directora designada oficialmente. Sin embargo, la gremial asegura que no asumió: “La persona que está designada para ese cargo parecería que tiene otro tipo de empleo, digamos, y no está dispuesta a renunciar a ello. Algo raro sucede en el Ministerio de Ganadería. Bah no es raro que suceda porque no está en buenas manos el Ministerio y viene dando bandazos”, disparó Perdomo.



El presidente concluyó que esperan del “presencia y escucha”. “Y no pasa, en Maldonado estamos acéfalo, no tenemos director o directora del Ministerio de Ganadería. Una lástima”.



“Para decirlo suave, es una falta de respeto ¿no? de la institución hacia el campo de Maldonado, hacia los productores”, apuntó.





Foto: cuenta X de Diego Echeverría

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