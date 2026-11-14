Deportivo Maldonado cayó ante Cerro en el Campus y dejó pasar otra oportunidad de sumar en la pelea por la Anual

Deportivo Maldonado perdió 1-0 ante Cerro en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, por la Liga AUF Uruguaya.



El partido fue parejo durante el primer tiempo, con pocas situaciones claras para ambos equipos. Deportivo Maldonado tuvo más la pelota en algunos momentos, pero no logró generar demasiado peligro.



En el segundo tiempo, Cerro salió a buscar el gol y consiguió abrir el marcador a los 67 minutos. Emiliano Rodríguez recibió una pelota en profundidad, dejó atrás a un defensor y definió contra el segundo palo para poner el 1-0.



Pocos minutos después, el panorama se complicó para el equipo fernandino. Cristian Tabó recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, por lo que Deportivo Maldonado tuvo que jugar con diez futbolistas.



Con un jugador más, Cerro tuvo algunas oportunidades para ampliar la ventaja, pero no logró concretarlas. El Depor, por su parte, no encontró el camino para llegar al empate.

Firma editorial: Redacción FM GENTE