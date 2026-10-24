Lo identificaron por disparar en plena calle y terminó condenado a prisión

El episodio ocurrió el 19 de setiembre, a primera hora de la mañana, en la intersección de Ituzaingó y Alejo Fernández Chávez. Un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 alertó sobre una pelea entre varios hombres. Según la información policial, tras la llegada de un automóvil negro se escucharon detonaciones de arma de fuego.



Cuando llegaron los primeros efectivos, los involucrados ya se habían dispersado. Personal del Área de Investigaciones III trabajó en la escena y, con apoyo de Policía Científica y del Centro de Comando Unificado, logró identificar al autor de los disparos.



El requerido fue identificado como Nicolás Andrés de los Santos Cuadros, de 31 años, quien tenía varios antecedentes penales, tenía una orden de detención pendiente.



El 23 de octubre, durante recorridas policiales, los investigadores vieron el vehículo vinculado al caso y luego al hombre cuando subía al automóvil. En ese momento intervinieron y concretaron su detención.



Tras las actuaciones en Fiscalía, fue conducido ante el Juzgado Letrado de 4.º Turno, que dispuso su condena por delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones, disparos de arma de fuego y porte de arma de fuego en lugares públicos, entre otros.



La pena establecida fue de nueve meses de prisión efectiva.

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