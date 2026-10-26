Intendencia de Maldonado recaudó en un año más de 285 millones de pesos por multas de tránsito

Maldonado registró 202.463 infracciones de tránsito en los doce meses comprendidos entre el 1° de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026. Los datos oficiales surgen de un pedido de informes presentado ante el Departamento de Movilidad de la Intendencia por los ediles del Frente Amplio, Pablo Cicero y Javier Ramírez, al que tuvo acceso FM GENTE.



El informe revela que la zona que lideró las estadísticas fue Punta del Este al registrar un total de 86.796 infracciones. Le siguió Maldonado capital con 65.511 infracciones, mientras que La Barra se posicionó en el tercer lugar con 9.666 multas aplicadas.



La mayor cantidad de infracciones se concentra en enero, mes en el que se alcanzó una cifra de 27.284.



Del informe también se desprende que la constatación de las multas es mayormente a través de la fiscalización electrónica: 167.331 multas fueron detectadas a través de medios electrónicos (radares y cámaras de fotomultas), mientras que 35.132 fueron aplicadas de forma presencial por los inspectores de tránsito.



Por otra parte, el reporte señala que la Intendencia recaudó $ 285.569.355 en multas de tránsito durante el periodo mencionado.



A solicitud de los ediles, el documento detalla las principales infracciones: el exceso de velocidad lidera la recaudación con $167.114.871. Le sigue la multa por no respetar semáforos en rojo, con una recaudación de $58.712.076, y en tercer lugar la multa por utilizar el celular al volante, que acumuló $10.846.878.



CUESTIONAMIENTOS DE CICERO



A raíz del informe solicitado, el edil Pablo Cicero cuestionó las prioridades de la fiscalización tras conocerse que el 82,6% de las infracciones fue detectado mediante cámaras. “¿Se multa para cuidar la vida y ordenar el tránsito, o para recaudar?”, objetó el edil.



Cicero planteó la necesidad de aumentar la presencia de inspectores en las calles, con el fin de controlar de manera directa el uso del cinturón de seguridad, las sillas infantiles y el encendido de luces. Asimismo, propuso reforzar los operativos públicos, difundir los niveles de cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía y garantizar que todo lo recaudado se destine exclusivamente a medidas de seguridad vial.

Firma editorial: Redacción FM GENTE