Comenzó una nueva etapa de las obras en avenida Leandro Gómez: la Intendencia invierte 170 millones de pesos

Los trabajos forman parte del plan de infraestructura vial que lleva adelante la administración del intendente Miguel Abella, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y las condiciones de seguridad en una zona que ha experimentado un importante crecimiento residencial y comercial.



La intervención prevé ampliar la calzada a 11 metros de ancho, incorporar una nueva carpeta asfáltica de 12 centímetros de espesor y construir cordón cuneta a lo largo del trazado.



También se ejecutarán veredas sobre la margen oeste de la avenida y una bicisenda en la margen este, procurando mejorar las condiciones de circulación para peatones y ciclistas.



Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la adecuación del sistema de drenaje pluvial, mediante la instalación de nuevos entubamientos que conducirán las aguas hacia la Laguna del Diario.



Las obras también incluyen mejoras en los cruces, correcciones del trazado para aumentar la seguridad vial y la construcción de dársenas y espacios de estacionamiento en sectores comerciales.



Estas intervenciones buscan ordenar el tránsito y facilitar el acceso a los comercios y viviendas ubicados a lo largo de la avenida.





El gobierno departamental destina 170 millones de pesos a la ejecución de este proyecto, considerado una de las intervenciones viales importantes para mejorar la conectividad de la zona.



La obra permitirá ampliar la capacidad de circulación de la avenida Leandro Gómez, mejorar la evacuación de aguas pluviales y ofrecer infraestructura más adecuada para vehículos, peatones y ciclistas.



Con el inicio de este último tramo, la Intendencia avanza en la concreción de una obra comprometida por la administración Abella, destinada a mejorar la movilidad y acompañar el crecimiento urbano de Maldonado.







(Foto: IMM)

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