Maldonado concentra el 52% del gasto turístico del país y lidera el empleo, según informe del Observatorio Económico

Maldonado concentra el 52% del gasto turístico de Uruguay, tiene la tasa de empleo más alta del país y continúa creciendo en población y actividad económica. Así lo establece el primer informe del Observatorio Económico y Turístico de Maldonado, presentado en Casapueblo, que reúne indicadores demográficos, laborales, empresariales, educativos y turísticos para contribuir a la toma de decisiones públicas y privadas.



“Son insumos que sirven también a la hora de ir al Gobierno Nacional a pelear recursos para el departamento”, afirmó Villegas. También advirtió que la realidad demográfica de Maldonado supera la reflejada en el censo. Mientras el Censo 2023 registró 213.000 habitantes, al considerar la población flotante, el departamento se aproxima a las 250.000 personas. Esa diferencia genera mayores demandas de infraestructura, servicios y recursos que deben ser atendidas tanto por el gobierno departamental como por el nacional.



El jerarca vinculó la iniciativa con la planificación de la Intendencia encabezada por Miguel Abella y señaló que la Administración considera fundamentales los datos, las evidencias y la información para orientar sus decisiones. En ese sentido, destacó que el presupuesto departamental incorporó insumos, objetivos de desarrollo sostenible y aportes surgidos del diálogo con la sociedad y los partidos políticos.



Agregó que el Observatorio aspira a consolidarse y avanzar hacia la construcción de un indicador de bienestar que permita evaluar la calidad de vida de la población de Maldonado.



El turismo es uno de los principales motores económicos del departamento. Según el informe, durante 2025 Maldonado recibió 877.179 visitantes y registró un gasto turístico de US$ 1.062 millones, equivalente al 52% del total nacional.



El gasto por visitante alcanzó los US$ 1.210, más del doble del promedio uruguayo, situado en US$ 566. Punta del Este concentró el 85% de los visitantes y el 87% del gasto, mientras que Piriápolis recibió más de 128.000 visitantes y generó US$ 143 millones.



La actividad turística genera más de 12.000 empleos, equivalentes al 16% del empleo departamental, y está vinculada a una construcción de segundas residencias que supera los US$ 1.000 millones anuales.



Sin embargo, el informe también identifica señales de alerta de cara a la próxima temporada. Durante el período 2025-2026, los turistas extranjeros disminuyeron cerca de un 8%, mientras que el turismo interno alcanzó un récord. Además, aunque la cantidad de visitantes no fue menor, el gasto por turista descendió, un factor que incide directamente en la actividad económica.



El peaje de Solís registró 2,13 millones de tránsitos entre diciembre y febrero, un 5,5% más que en el período comparable anterior y el máximo de la serie, lo que también refleja un adelanto de la temporada alta.



El decano de la Universidad Católica del Uruguay, Augusto Ferreira, señaló que estos indicadores serán especialmente importantes para orientar las decisiones empresariales y las políticas vinculadas al turismo.



Ferreira sostuvo que el primer informe confirmó buena parte de las hipótesis que se manejaban al iniciar el trabajo y destacó la utilidad de contar con información en un momento en que el sector se prepara para una nueva temporada. Si bien reconoció que existe un buen nivel de reservas, advirtió que todavía hay incertidumbre y que una parte de los turistas decide viajar en función de las condiciones meteorológicas.



También remarcó que no alcanza con medir la cantidad de visitantes: es necesario analizar cuánto gastan y qué impacto tiene ese consumo en el desarrollo departamental.



El informe confirma la posición destacada de Maldonado en materia de empleo. En junio de 2026, la tasa de empleo llegó al 65,8%, la más alta entre los 19 departamentos, frente al promedio nacional de 59,6%.



La tasa de actividad se ubicó en 68,8%, la segunda más alta del país, mientras que el desempleo fue del 4,3%, la tercera tasa más baja, frente al 7% nacional. En 2025, el número de personas ocupadas alcanzó las 109.800, un 18% más que en 2019.



No obstante, el documento advierte sobre la informalidad: el 29% de los ocupados privados trabaja en esas condiciones, por encima del promedio nacional del 26%.



Ferreira destacó que Maldonado atrae a personas de otros puntos del país que buscan oportunidades laborales y consideró que el crecimiento demográfico y la presencia de profesionales contribuyen a fortalecer el desarrollo del departamento.



El decano también puso el foco en la estructura empresarial. Aunque la amplia mayoría de las firmas son pequeñas y medianas, las grandes empresas concentran casi la mitad de los puestos de trabajo. Esa distribución, señaló, es relevante para comprender cómo se genera el empleo y cómo se organiza la actividad económica local.



Maldonado cuenta con unas 17.000 empresas activas, un 73% más que en 2011, y registra 78 empresas por cada 1.000 habitantes. Es la mayor densidad empresarial del país, por encima de Montevideo, que alcanza las 74,8.



El 96,6% de las firmas son micro y pequeñas empresas. Sin embargo, las medianas y grandes concentran el 49% de los puestos de trabajo. Los sectores de servicios y comercio reúnen el 85% de las empresas y el 90% del empleo.



La creación neta de empresas fue positiva en 19 de los últimos 20 trimestres analizados, otro indicador del dinamismo de la actividad departamental.



El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Willy Ihlenfeld, destacó que una de las fortalezas del Observatorio es la articulación entre el sector privado, la academia y la Intendencia.



La Cámara aporta la participación de los distintos sectores empresariales, la Universidad Católica contribuye con horas docentes y conocimiento técnico, y la Intendencia facilita el acceso a información y la coordinación de los indicadores.



“Necesitábamos tener números para tomar decisiones basados en números reales”, expresó Ihlenfeld.



El empresario sostuvo que Maldonado atraviesa una etapa de desarrollo en la que resulta necesario medir con mayor precisión el impacto de su actividad económica. Por eso, consideró especialmente importante avanzar hacia una estimación del Producto Interno Bruto (PIB) departamental.



Actualmente existe una medición del PIB nacional, pero no un indicador equivalente que permita cuantificar de forma integral cuánto produce Maldonado y cuál es su aporte a la economía uruguaya, la generación de empleo y el desarrollo del país.



El informe muestra que Maldonado ganó 41.000 habitantes entre 2011 y 2023, un crecimiento del 24% en un país cuya población prácticamente no aumentó. Tres cuartas partes de ese incremento correspondieron al saldo migratorio.



Las localidades de Maldonado y San Carlos concentran el 49,5% y el 20,5% de los residentes, respectivamente. Entre ambas reúnen siete de cada diez habitantes del departamento. Punta del Este, en cambio, representa el 10% de la población, pero concentra una parte sustancial de la actividad económica.



Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, la población departamental alcanzaría los 218.438 habitantes en 2026.



Estos datos refuerzan la preocupación planteada por Villegas respecto a la infraestructura y los servicios necesarios para responder al crecimiento. La población residente, la movilidad diaria y la llegada de turistas generan demandas que deben contemplarse en la planificación departamental.



En materia educativa, el 16% de los adultos de Maldonado alcanzó estudios universitarios o de posgrado. El departamento ocupa el segundo lugar nacional, detrás de Montevideo, donde el porcentaje llega al 26%. El promedio del interior es del 10%.



Sin embargo, el nivel educativo presenta diferencias importantes según la localidad. En Punta del Este, el 38% de los adultos tiene formación universitaria y el 13% cuenta únicamente con educación primaria. En Aiguá, los porcentajes son del 6% y el 48%, respectivamente.



La matrícula terciaria asciende a 8.983 estudiantes, la cuarta más alta del país. Al mismo tiempo, el informe señala que la oferta de educación primaria y secundaria por habitante se encuentra entre las más bajas a nivel nacional.



Ferreira destacó el nivel de formación profesional presente en el departamento y consideró que la llegada de personas con distintas trayectorias educativas contribuye a fortalecer el tejido económico y las perspectivas de desarrollo.



Los resultados de Maldonado se registran en un escenario económico nacional complejo. El PIB uruguayo cayó un 0,8% en el segundo trimestre de 2026, en términos desestacionalizados, mientras que las proyecciones citadas en el informe sitúan el crecimiento anual entre el 0,8% y el 1%. La inflación informada fue del 4,5%.



La construcción, con un crecimiento del 4,2%, y el alojamiento, con un aumento del 2,8%, aparecen entre las actividades que sostienen la economía.



El informe también advierte sobre la competitividad del turismo receptivo y la dependencia del mercado argentino. Uruguay recibió 3,60 millones de turistas en 2025, un 11,9% más que en 2019, y el 60% fueron argentinos.



El tipo de cambio real con Argentina mejoró un 32,7% en 2024 y un 14,5% en 2025, mientras que la llegada de turistas argentinos aumentó un 27,6%. En contraste, el tipo de cambio real con Brasil se encuentra en el mínimo de la serie analizada y la llegada de turistas brasileños disminuyó un 7,2%.



Ante este escenario, el documento plantea tres prioridades para el sector: mejorar la rentabilidad, ampliar la promoción internacional y fortalecer el capital humano.



Entre los próximos objetivos figura la elaboración de un Índice de Calidad de Vida que permita evaluar el bienestar de la población mediante distintas dimensiones socioeconómicas. También se explorará una estimación del PIB departamental y se dará seguimiento a variables como la formalización del empleo, los tipos de cambio, la diversificación de los mercados turísticos y las necesidades de infraestructura.



La intención es que el Observatorio funcione como una herramienta permanente para identificar tendencias, medir resultados y anticipar problemas, tanto para las autoridades como para el sector empresarial.















(Foto: Jorge Rabuñal de FM GENTE)

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