Maldonado lidera la tasa de empleo, aunque la informalidad continúa siendo de las más altas del país

El informe “Actividad, Empleo y Desempleo” del último trimestre, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), presenta los indicadores de mercado de trabajo y Maldonado se posiciona por encima del promedio del país en actividad y empleo.



Como contrapartida, la cantidad de trabajadores que no están registrados en la seguridad social también supera la media.



Respecto a la tasa de actividad, Maldonado alcanzó el 68,8%, posicionándose muy por encima del promedio país (64,0%) y de Montevideo (65,5%). Solo fue superado por Soriano, que registró un 70,4%.



Por su parte, la tasa de empleo se ubicó en un 65,5%, distanciándose de la media nacional de 59,5% y del 60,8% registrado en Montevideo.



En tanto, el indicador desocupación se mantuvo en niveles mínimos con un 4,7% de desempleo, por lo que Maldonado se posicionó como el cuarto departamento con menor desocupación del Uruguay. Por encima se ubicaron Flores (3,1%), Cerro Largo (3,8%) y Rivera (4,1%).



En contraposición a estos datos, el reporte del INE señala que la tasa de trabajo informal en el departamento escaló al 23,2%.



Este indicador supera la media nacional del 20,9%, incluida la de Montevideo, donde el trabajo informal afecta al 15,2% de los trabajadores.

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