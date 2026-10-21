Una mujer argentina condenada a seis meses de libertad vigilada por cinco hurtos en comercios

Personal de seguridad de un comercio ubicado en la calle Batlle y Ordóñez retuvo a una mujer que intentaba llevarse una botella de whisky sin pagar, el pasado domingo 18. Se trataba de su segunda entrada al local en el mismo día, ya que por la mañana había hurtado carne.



Cuando los efectivos de Seccional Primera arribaron al local, la mujer de nacionalidad argentina fue arrestada y derivada a una dependencia policial.



De acuerdo con el comunicado de Jefatura, la mujer de iniciales L.M.B y de 34 años, venía siendo investigada por otros hurtos ocurridos en el departamento. El pasado 3 de marzo ingresó en reiteradas ocasiones a un comercio en Dr. Edye, donde sustrajo diversos artículos de papelería y el 11 de agosto robó en un comercio de la zona de La Barra.



Finalmente, este martes 20 compareció ante la Justicia y fue condenada como autora de cinco delitos de hurto. Deberá cumplir un régimen de libertad a prueba por seis meses con determinadas condiciones como someterse a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) y prestar servicio comunitario una vez por semana.





Foto: imagen ilustrativa

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