Una mujer argentina condenada a seis meses de libertad vigilada por cinco hurtos en comercios

Cuando los efectivos de Seccional Primera arribaron al local, la mujer de nacionalidad argentina fue arrestada y derivada a una dependencia policial.
De acuerdo con el comunicado de Jefatura, la mujer de iniciales L.M.B y de 34 años, venía siendo investigada por otros hurtos ocurridos en el departamento. El pasado 3 de marzo ingresó en reiteradas ocasiones a un comercio en Dr. Edye, donde sustrajo diversos artículos de papelería y el 11 de agosto robó en un comercio de la zona de La Barra.
Finalmente, este martes 20 compareció ante la Justicia y fue condenada como autora de cinco delitos de hurto. Deberá cumplir un régimen de libertad a prueba por seis meses con determinadas condiciones como someterse a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) y prestar servicio comunitario una vez por semana.
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