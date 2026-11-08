Robó en cinco comercios de San Carlos y deberá cumplir 20 meses de prisión

Se trata de Marcelo Emanuel Escobal Núñez, quien sustrajo principalmente artículos de higiene y productos de limpieza de varios establecimientos comerciales de la ciudad.



La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por una mujer, quien informó que el 20 de octubre un hombre había ingresado a un minimercado ubicado en calle Ejido, donde ocultó productos de higiene entre sus prendas y se retiró sin pagarlos.



Personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional III logró identificar al responsable y establecer su vinculación con otros cuatro hurtos cometidos bajo una modalidad similar.



Los hechos investigados ocurrieron los días 1 y 31 de octubre en un comercio de calle Islas Canarias, el 20 de octubre en calle Andalucía y el 2 de noviembre en un establecimiento ubicado en Doctor Andrés Ceberio.



Tras las actuaciones policiales, la Fiscalía de 2.º Turno solicitó su requisitoria.



El 5 de noviembre, durante la madrugada, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) lo identificaron mientras realizaban tareas de prevención en la intersección de Tomás Berreta y Olaza, donde fue detenido.



El 6 de noviembre, el Juzgado Letrado de 11.º Turno dispuso su condena como autor penalmente responsable de cinco delitos de hurto, uno de ellos agravado, en régimen de reiteración real, a la pena de 20 meses de prisión.

Firma editorial: Redacción FM GENTE