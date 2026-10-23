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Tránsito y Transporte
12:37

Una niña de 8 años resultó herida tras choque entre moto y camioneta en el centro de Maldonado

El siniestro de tránsito ocurrió la mañana de hoy en la intersección de las calles 19 de Abril e Ituzaingó.

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Una moto marca Zanella y una camioneta Changhe chocaron la mañana de este viernes 23 en el cruce de las calles 19 de Abril e Ituzaingó.

La moto era conducida por una mujer de 58 años, quien viajaba acompañada por una niña de 8 años. Por su parte, la camioneta era conducida por un joven de 29 años.

Ambos conductores resultaron ilesos, sin embargo, la menor debió ser asistida en el lugar por personal médico y posteriormente trasladada a un centro de salud. Jefatura confirmó a FM GENTE que se le diagnosticó politraumatismos leves, encontrándose fuera de peligro.

La Policía investiga las circunstancias en las que originaron el siniestro.
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