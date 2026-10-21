Nuevos semáforos inteligentes estarán operativos esta semana en Solanas y Av. Roosevelt

El primero de ellos se ubica sobre la ruta Interbalnearia, extendiéndose a ambos lados de la rotonda en su intersección con la ruta 12, en la zona de Solanas. El segundo, en tanto, se localiza a ambos lados sobre un tramo de Avenida Roosevelt, específicamente entre los cruces de Camps y Av. Litman y desde la Av. República Argentina hasta Thomas Jefferson.
Estos semáforos incorporan un nuevo sistema tecnológico que abandona los tradicionales cronómetros fijos y se gestiona mediante un esquema adaptable. A través de sensores y software avanzado, los semáforos modificarán la duración de sus luces en tiempo real según el flujo vehicular, adaptando su funcionamiento de manera automática a las horas pico, los días de la semana y las necesidades de los peatones.
La comuna señaló que los nuevos semáforos instalados buscan ordenar el tránsito y garantizar maniobras más seguras.
En la Av. Roosevelt, las interrupciones puntuales agilizarán la incorporación de los flujos secundarios, facilitando especialmente los giros a la izquierda en los cruces asimétricos.
Por su parte, los dispositivos ubicados en Solanas pausarán el tránsito principal para permitir el ingreso seguro a la rotonda de los vehículos que provienen desde el norte (ruta 12) y desde el sur.