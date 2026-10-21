Nuevos semáforos inteligentes estarán operativos esta semana en Solanas y Av. Roosevelt

Nuevas baterías de semáforos se instalaron en dos zonas del departamento que estarán operativas el próximo viernes 23, informó la Intendencia de Maldonado.



El primero de ellos se ubica sobre la ruta Interbalnearia, extendiéndose a ambos lados de la rotonda en su intersección con la ruta 12, en la zona de Solanas. El segundo, en tanto, se localiza a ambos lados sobre un tramo de Avenida Roosevelt, específicamente entre los cruces de Camps y Av. Litman y desde la Av. República Argentina hasta Thomas Jefferson.



Estos semáforos incorporan un nuevo sistema tecnológico que abandona los tradicionales cronómetros fijos y se gestiona mediante un esquema adaptable. A través de sensores y software avanzado, los semáforos modificarán la duración de sus luces en tiempo real según el flujo vehicular, adaptando su funcionamiento de manera automática a las horas pico, los días de la semana y las necesidades de los peatones.



La comuna señaló que los nuevos semáforos instalados buscan ordenar el tránsito y garantizar maniobras más seguras.



En la Av. Roosevelt, las interrupciones puntuales agilizarán la incorporación de los flujos secundarios, facilitando especialmente los giros a la izquierda en los cruces asimétricos.



Por su parte, los dispositivos ubicados en Solanas pausarán el tránsito principal para permitir el ingreso seguro a la rotonda de los vehículos que provienen desde el norte (ruta 12) y desde el sur.

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