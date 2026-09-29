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Policía desplegó, 180 operativos, Maldonado, última semana
Policiales y Judiciales
08:30

Policía desplegó más de 180 operativos en Maldonado en la última semana

Estos son los números que dejaron los procedimientos realizados del domingo 20 al domingo 27 de setiembre.

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La Policía de Maldonado realizó 182 operativos en diferentes zonas del departamento en la última semana, según informó la propia institución a FM GENTE.

En estos operativos, llevados a cabo por diferentes unidades policiales con apoyo de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito, se identificaron a 983 personas y 537 vehículos.

De las personas identificadas, apenas cuatro fueron derivadas a dependencias policiales por distintos motivos. En lo que respecta a los vehículos, 17 de ellos fueron incautados por presentar diferentes irregularidades.

Asimismo, de las pruebas de alcoholemia que se realizaron, una resultó positiva.

La semana anterior, del 13 al 19 de setiembre, fueron seis las personas trasladadas a dependencias policiales y 26 los vehículos incautados de un total de 194 operativos desplegados.


Foto: Ministerio del Interior
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