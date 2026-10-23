Instalan nuevos semáforos en Maldonado para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito

Los dispositivos permanecerán en modo destellante desde este viernes 23 de octubre y está previsto que entren en funcionamiento el próximo 29 de octubre.



Uno de los semáforos está ubicado sobre avenida Lussich, en la intersección con la calle Turmalina, a 170 metros al sur de la rotonda. Su instalación permitirá facilitar el ingreso y la salida de vehículos de los barrios Villa Delia y La Fortuna, además de ofrecer mayor protección a quienes cruzan la avenida.



El segundo sistema se encuentra sobre avenida Luis Alberto de Herrera, a 130 metros al este de la rotonda.



En este punto se busca mejorar la seguridad de los peatones que circulan por las inmediaciones de la policlínica de Cerro Pelado y ordenar el acceso a la zona comercial.



Ambos semáforos contarán con un sistema de regulación adaptable a la demanda de vehículos y peatones.



Los tiempos de funcionamiento se ajustarán según las condiciones del tránsito, teniendo en cuenta los diferentes días y horarios.

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