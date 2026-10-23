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semáforos, transito, Maldonado
Tránsito y Transporte
19:30

Instalan nuevos semáforos en Maldonado para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito

Dos nuevos sistemas de semáforos comenzarán a funcionar en las avenidas Lussich y Luis Alberto de Herrera, en Maldonado, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a los peatones en zonas de intenso tránsito.

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Los dispositivos permanecerán en modo destellante desde este viernes 23 de octubre y está previsto que entren en funcionamiento el próximo 29 de octubre.

Uno de los semáforos está ubicado sobre avenida Lussich, en la intersección con la calle Turmalina, a 170 metros al sur de la rotonda. Su instalación permitirá facilitar el ingreso y la salida de vehículos de los barrios Villa Delia y La Fortuna, además de ofrecer mayor protección a quienes cruzan la avenida.

El segundo sistema se encuentra sobre avenida Luis Alberto de Herrera, a 130 metros al este de la rotonda.

En este punto se busca mejorar la seguridad de los peatones que circulan por las inmediaciones de la policlínica de Cerro Pelado y ordenar el acceso a la zona comercial.

Ambos semáforos contarán con un sistema de regulación adaptable a la demanda de vehículos y peatones.

Los tiempos de funcionamiento se ajustarán según las condiciones del tránsito, teniendo en cuenta los diferentes días y horarios.
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