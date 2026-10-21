El papa León XIV no necesitará más tratamiento contra el cáncer tras una exitosa cirugía

El Vaticano informó este miércoles 21 de octubre que el papa León XIV no necesitará tratamientos adicionales contra el cáncer de pulmón, luego de que los análisis definitivos confirmaran que la enfermedad estaba localizada y fue extirpada mediante una intervención quirúrgica.



El médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el cirujano Stefano Margaritora explicaron que los estudios realizados sobre el tejido extraído confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, sin evidencias de propagación de la enfermedad.



León XIV fue operado el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde los especialistas le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.



La intervención se desarrolló sin complicaciones y el papa recibió el alta médica cuatro días después.



Tras conocerse los resultados de los estudios histológicos y moleculares, una evaluación oncológica determinó que no será necesario recurrir a quimioterapia ni a otros tratamientos complementarios.



El pontífice reapareció públicamente el domingo 18 de octubre durante el rezo del Ángelus, cuando agradeció las oraciones de los fieles y anunció que retomaría progresivamente sus responsabilidades.



Este miércoles volvió a participar de la audiencia general en la plaza de San Pedro, donde saludó a los presentes y continuó dando señales de recuperación.



FOTO:Gregorio Borgi (AP/LaPresse)

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