El papa León XIV reapareció tras su operación y su cirujano dijo que no existen impedimentos clínicos para su viaje a Sudamérica

El papa León XIV volvió a presentarse públicamente este domingo 18 de octubre, luego de ser operado por un cáncer de pulmón.



Desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano, encabezó el rezo del Ángelus ante miles de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro.



Durante su intervención, agradeció las muestras de apoyo recibidas mientras permaneció internado en el Hospital Gemelli de Roma y anunció que retomará progresivamente sus responsabilidades.



El pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.



Según explicó el cirujano Stefano Margaritora, su evolución se encuentra dentro de los parámetros esperados y podría alcanzar una recuperación completa hacia finales de octubre.



El especialista también señaló que, desde el punto de vista médico, no existen impedimentos para que León XIV realice un viaje internacional en las próximas semanas.



En ese contexto, el Vaticano mantiene los preparativos para la gira sudamericana prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.











(FOTO: Vaticano)

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