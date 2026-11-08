Detuvieron a un hombre que amenazó con matar al papa León XIV

Un hombre de 49 años fue detenido en Argentina, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV antes de su llegada al país. El procedimiento se realizó en una vivienda de Villa Rosa, en el partido de Pilar, en Buenos Aires, luego de una investigación que permitió identificar al sospechoso en menos de 24 horas.



El caso comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando una denuncia anónima alertó al servicio de emergencias 911 de La Plata sobre las amenazas contra el pontífice.



A partir de ese momento, efectivos de la Policía Federal iniciaron una investigación que incluyó el análisis de información en internet, tareas de vigilancia y escuchas telefónicas. También utilizaron un dispositivo tecnológico que permitió rastrear en tiempo real el celular desde el que se habrían realizado las intimidaciones.



Con la información reunida, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Carlos Morel, en Villa Rosa. Allí fue detenido el hombre, que trabaja como obrero.



Durante el procedimiento, los efectivos incautaron varios teléfonos celulares, entre ellos el que estaría vinculado con las amenazas, y un dron. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.



El detenido quedó a disposición del juez federal de Campana.

Firma editorial: Redacción FM GENTE