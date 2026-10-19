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fuego, contenedor, maria rosa
Policiales y Judiciales
17:35

No para: volvió a incendiar un contenedor en avenida Lussich

El hecho ocurrió este lunes en avenida Lussich. Bomberos intervino para extinguir el fuego y la mujer fue trasladada por la Policía.

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Un nuevo incendio de un contenedor de residuos se registró próximo a las 17:00 horas de este lunes 19 de octubre, en avenida Lussich.

Personal de Bomberos concurrió al lugar en una camioneta de respuesta rápida y extinguió el fuego en el interior del contenedor.

El hecho fue protagonizado por María Rosa y se suma a los episodios informados anteriormente por FM GENTE.

El más reciente ocurrió el pasado sábado 17 de octubre, cuando la mujer obstruyó la vía pública con ramas secas y prendió fuego a una caja en la intersección de Horneros y Ñandú. En esa oportunidad fue trasladada por la Policía y se dio intervención a Fiscalía.

Durante septiembre también protagonizó reiterados episodios de daños a semáforos en avenida Lussich y Messina. Además, había reconocido anteriormente que fue ella quien incendió el mismo contenedor en otra oportunidad.

Tras el incidente de este lunes, la mujer fue trasladada nuevamente por efectivos policiales.
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