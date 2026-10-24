Prohíben la pesca de corvina negra en determinadas zonas costeras hasta enero de 2027

La Dirección de Ambiente de la Intendencia de Maldonado recordó que permanece vigente hasta el 1.º de enero de 2027 la veda de pesca de corvina negra, establecida por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA).



La prohibición comprende todas las modalidades de pesca en ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata y el océano Atlántico, así como en las desembocaduras de las lagunas costeras. Fuera de estas zonas, la captura continúa permitida.



La disposición busca preservar una especie de crecimiento lento y cuya población presenta dificultades para recuperarse, especialmente durante su etapa reproductiva.





En cuanto a los cangrejos, continúa prohibida la extracción del cangrejo violinista en toda la costa uruguaya.



Para el cangrejo de juncal, la normativa permite retirar hasta 20 machos por persona al día, sin utilizar herramientas para excavar ni capturar hembras con huevos.



Foto: Intendencia de Maldonado

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