Uruguay extiende hasta noviembre de 2027 el plazo para regularizar armas

El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo, miembro informante de la ley que prorroga hasta noviembre de 2027 el plazo para regularizar o entregar armas, municiones y explosivos, destacó la importancia de la medida para combatir el delito y el crimen organizado.



Durante una entrevista en la Página Central de la Revista de FM GENTE, señaló que el 30% de las armas que circulan en el país son ilegales.



Garlo sostuvo que la prórroga representa un paso importante para reducir la circulación de armas ilegales, que pueden terminar vinculadas a actividades delictivas.



Informó que se endurecieron las penas por delitos relacionados con el tráfico de armas, así como por la tenencia y el porte ilegal de armamento y municiones.



Por otra parte, hizo referencia a nuevas disposiciones sobre la tenencia de armas y la cantidad de municiones que puede poseer una persona.



En cuanto a las armas recibidas por herencia, explicó que se busca facilitar su entrega o regularización para evitar que terminen en manos vinculadas al delito.



La normativa de 2014 fue prorrogada en varias oportunidades. Según datos del Servicio de Material y Armamento, entre julio de 2022 y marzo de 2025 se regularizaron 2.621 armas que se encontraban en situación irregular.





Foto: Ministerio del interior

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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