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Uruguay extiende hasta noviembre de 2027 el plazo para regularizar armas

La iniciativa extiende los mecanismos establecidos por la Ley Nº 19.247, aprobada en 2014, que permite a las personas regularizar su situación ante el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa Nacional, así como entregar voluntariamente armamento y municiones sin recibir las sanciones previstas por su tenencia irregular.

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El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo, miembro informante de la ley que prorroga hasta noviembre de 2027 el plazo para regularizar o entregar armas, municiones y explosivos, destacó la importancia de la medida para combatir el delito y el crimen organizado.

Durante una entrevista en la Página Central de la Revista de FM GENTE, señaló que el 30% de las armas que circulan en el país son ilegales.

Garlo sostuvo que la prórroga representa un paso importante para reducir la circulación de armas ilegales, que pueden terminar vinculadas a actividades delictivas.

Informó que se endurecieron las penas por delitos relacionados con el tráfico de armas, así como por la tenencia y el porte ilegal de armamento y municiones.

Por otra parte, hizo referencia a nuevas disposiciones sobre la tenencia de armas y la cantidad de municiones que puede poseer una persona.

En cuanto a las armas recibidas por herencia, explicó que se busca facilitar su entrega o regularización para evitar que terminen en manos vinculadas al delito.

La normativa de 2014 fue prorrogada en varias oportunidades. Según datos del Servicio de Material y Armamento, entre julio de 2022 y marzo de 2025 se regularizaron 2.621 armas que se encontraban en situación irregular.


Foto: Ministerio del interior
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