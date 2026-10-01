El gobierno extendió beneficios fiscales para turistas hasta abril de 2027

El decreto firmado este jueves 1° de octubre por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía y Fianzas, Gabriel Oddone, establece el mantenimiento de la rebaja del IVA para “un conjunto de operaciones vinculadas al turismo”.



El beneficio, cuya validez se ha ido prolongando a lo largo de los años desde 2005, según el decreto firmado esta jornada, extenderá los beneficios mencionados hasta el 30 de abril del año 2027.



Días atrás en el marco de la Feria Internacional de Turismo que se estaba celebrando en Buenos Aires, el ministro de Turismo dijo a FM Gente que los beneficios fiscales para los turistas extranjeros continuaban vigentes.



Entre ellos se encuentra el descuento del IVA para ciertos servicios vinculados al turismo, incluyendo gastronomía, alquiler de vehículos y eventos, entre otras cosas, como forma de mejorar la competitividad de Uruguay frente a otros destinos de la región.

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