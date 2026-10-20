Nueva asignación para la infancia comenzará a pagarse en enero de 2027 y alcanzará a 54.000 nuevos beneficiarios

A partir del 1.º de enero de 2027 comenzará la primera etapa de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, una iniciativa que priorizará a niños de hasta tres años y mujeres embarazadas.



El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Banco de Previsión Social (BPS) prevén incorporar unos 54.000 nuevos beneficiarios durante el próximo año.



La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que los incrementos serán diferenciados de acuerdo con las necesidades económicas de cada hogar.



Los montos previstos se ubican en $10.000 para las familias de menores ingresos, $6.600 para aquellas con menor vulnerabilidad y $3.300 para otros hogares comprendidos en el sistema.





La reforma contempla un aumento promedio del 82% en las prestaciones destinadas a niños de entre cero y tres años. En su primera fase incluirá a los nacidos en 2025 y 2026, a quienes nazcan durante 2027 y a las embarazadas.



El nuevo mecanismo integrará cuatro programas que actualmente funcionan por separado,las asignaciones familiares para trabajadores privados, el Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza.

El objetivo es facilitar el acceso a las prestaciones y mejorar la distribución de los recursos.



Los pagos se realizarán mediante medios electrónicos, entre ellos la tarjeta BPS Prestaciones emitida por el Banco República.



Los beneficiarios podrán utilizar el dinero en comercios nacionales y acceder al ahorro del IVA, aunque no estará habilitado para compras en el exterior.



Con una inversión prevista superior a los 30 millones de dólares, el Poder Ejecutivo estima que la implementación completa del sistema permitirá reducir aproximadamente un 25% la pobreza por ingresos en la primera infancia.



Foto: EL Pais Uruguay

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