Rapiña insólita en la rambla: vendió una botella de whisky y asaltó al comprador con un cuchillo para recuperarla

Un ladrón de Piriápolis con un extenso prontuario fue condenado el miércoles 21 por un delito de rapiña agravada y cinco delitos de hurto, a la pena de cinco años y cinco meses de penitenciaría.



Se trata de Paulo Michel Posse García, de 31 años, quien fue denunciado tras cometer una rapiña a un hombre que se encontraba caminando por la Rambla de los Argentinos, en Piriápolis, la tarde del pasado lunes 19.



El delincuente le ofreció una botella de whisky por $500 y el hombre aceptó la compra. Sin embargo, poco después el asaltante regresó al lugar y, bajo amenazas con un arma blanca, le exigió la devolución de la botella, logrando llevarse tanto la bebida alcohólica como el dinero.



Luego de que la víctima denunciara el hecho y aportara características físicas del autor, policías de PADO I lo capturaron en el Pabellón de las Rosas. Posse se encontraba junto a un grupo de personas, llevaba dos botellas de whisky y el dinero robado.

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