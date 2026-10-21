Le robó los lentes a una persona ciega en la puerta de su casa y luego se descartó de ellos; fue condenado sin prisión

Un hombre ciego de 66 años fue interceptado en la entrada de su casa por un delincuente que le revisó los bolsillos y le robó sus anteojos de asistencia visual, según informó Jefatura de Policía.



El hecho ocurrió el pasado domingo 18 en la intersección de las calles Elías de Vicenzi y Colistro, en Pan de Azúcar, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la finca.



El asaltante sorprendió a la víctima desde atrás y provocó que cayera al suelo. Luego de su huida, la víctima logró avisar a la Policía quien lo trasladó a un centro de salud, donde recibió asistencia médica y fue dada de alta.



Los agentes se abocaron a encontrar al individuo con un intenso patrullaje por la zona y lograron avistarlo. Fue identificado como M.A.T, de 42 años y poseedor de antecedentes penales.



Tras detener al delincuente, los policías inspeccionaron las inmediaciones del lugar del hecho y hallaron los lentes hurtados, confirmando que el implicado se había descartado de ellos. Estos lentes son dispositivos tecnológicos de asistencia visual que integran cámaras, inteligencia artificial, sensores o sistemas de audio.



Posteriormente, el martes 20, fue condenado por un delito de hurto especialmente agravado a la pena de 13 meses de régimen de libertad a prueba. En ese periodo deberá someterse a la orientación y vigilancia de la Dirección de Medidas Alternativas (Dinama), presentarse semanalmente en una seccional policial y prestar servicio comunitario una vez por semana.

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