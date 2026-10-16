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hurto, ruta 73 ,condenado
Policiales y Judiciales
18:00

Condenado a ocho meses de prisión por intentar robar una casa en ruta 73

El hombre, de 39 años y poseedor de antecedentes penales, fue detenido en Piriápolis tras una investigación policial.

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La Justicia condenó a Luis Miguel Medero Rodríguez, de 39 años, a ocho meses de prisión por un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, cometido en una vivienda próxima al balneario Las Flores.

El caso se originó el 24 de setiembre, cuando una empleada doméstica llegó a trabajar a una casa ubicada sobre ruta 73 y encontró vidrios rotos, objetos esparcidos en el patio y un importante desorden en el interior. Ante la situación, alertó a la Policía mediante un llamado al servicio de emergencias 9-1-1.

Efectivos policiales acudieron al lugar y solicitaron la intervención de Policía Científica para realizar el relevamiento de la vivienda.

A partir de las actuaciones del Área de Investigaciones de Zona Operacional I y las pruebas recabadas, se logró identificar al responsable, quien contaba con varios antecedentes penales.

El 13 de octubre, el hombre fue localizado y detenido durante un patrullaje en la calle Pablo Zufriategui, en Piriápolis.
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