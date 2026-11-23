Un hombre de 30 años fue condenado a dos años de penitenciaría por un delito de suministro de estupefacientes, luego de ser detenido durante un operativo policial realizado en la ciudad de Maldonado.



El procedimiento ocurrió el sábado 21 de noviembre, pasadas las 21:00 horas, cuando efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO II) realizaban tareas de prevención de rapiñas en la intersección de avenida de los Gauchos y Agapito Parabera.



Los policías observaron a un motociclista que circulaba a alta velocidad y sin luces, por lo que decidieron interceptarlo. Al advertir la presencia policial, el hombre arrojó dos bolsas y continuó su marcha.



Tras recibir la orden de detenerse, redujo la velocidad y se detuvo. Sin embargo, cuando advirtió que los efectivos habían recuperado las bolsas que había descartado metros atrás, comenzó a forcejear con los funcionarios e intentó darse a la fuga.



Finalmente fue detenido e identificado como G.M.B.M., de 30 años, y trasladado a dependencias de la Brigada Departamental Antidrogas, donde se confirmó la incautación de 202 gramos de sustancia estupefaciente.



La Fiscalía de 5.º turno tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes.



El domingo 22, el detenido compareció ante el Juzgado Letrado de 11.º turno, que lo condenó como autor de un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida a la pena de dos años de penitenciaría, con descuento del tiempo de detención cumplido.

Firma editorial: Redacción FM GENTE