Irá siete meses a la cárcel tras robar más de 3.000 dólares en mercadería de dos comercios

Tras permanecer requerido por la Justicia durante 10 días, Yonathan Daniel Altez, de 29 años, fue detenido el pasado 20 de octubre.



El hombre era buscado por dos robos a comercios, donde el valor de lo sustraído y los daños ocasionados supera los 3.000 dólares.



Los robos fueron cometidos el pasado 10 de octubre. En uno de ellos, el delincuente rompió la ventana del comercio - ubicado en calle Ituzaingó de Maldonado - para acceder a la caja registradora, de donde sustrajo dinero en efectivo. Las pérdidas en este comercio fueron valuadas en 800 dólares.



Horas después, un llamado al 9-1-1 alertó sobre un nuevo robo en un comercio. Personal de URPM de la Zona Operacional II constató la destrucción de una puerta de vidrio. De este lugar, ubicado en calle Sarandí, robó una colección de cuchillos con mangos de asta de ciervo, valuados en 2.600 dólares.



A partir de las denuncias, el Área de Investigaciones de la Zona Operacional II asumió el caso y logró identificarlo. Tras su detención en la vía pública, fue trasladado a la dependencia correspondiente y posteriormente conducido ante la Justicia. Al día siguiente, el 21 de octubre, fue condenado como autor de dos delitos de hurto a siete meses prisión.





Foto: imagen ilustrativa

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