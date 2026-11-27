Un comercio de Maldonado, ubicado sobre Av. Aparicio Saravia en barrio San Fernando, fue víctima de un robo la pasada madrugada del 7 de octubre. En esa oportunidad dos individuos rompieron una puerta de vidrio, ingresaron al local y se llevaron un celular y dos notebooks.



Tras la denuncia del robo, efectivos de URPM de la Zona Operacional II acudieron al lugar y tomaron declaración al propietario del comercio quien estimó que pérdidas totales - entre los objetos robados y los daños materiales - ascendían a los 3.000 dólares, informó Jefatura de Policía a FM GENTE.



A partir del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores identificaron a uno de los ladrones: Julio Nicolás Souza Escobar, de 39 años y poseedor de antecedentes penales.



Con esos elementos, la Fiscalía actuante solicitó su orden de detención, la cual se concretó en la noche del miércoles 25. Efectivos del Programa de PADO lo interceptaron mientras realizaban un patrullaje preventivo por la zona del predio ferial de avenida Aiguá.



Al día siguiente, este jueves 26, el Juzgado Letrado de 11° Turno lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de hurto, imponiéndole una pena de nueve meses de prisión. Respecto a su cómplice - quien ingresó con él al comercio -, las autoridades aún no han informado si fue identificado o si pesa sobre él una orden de detención.

Firma editorial: Redacción FM GENTE