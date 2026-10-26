Uruguay jugará ante República Dominicana en Maldonado después de 26 años

La selección uruguaya volverá a jugar en Maldonado después de 26 años. El estadio Domingo Burgueño Miguel será escenario del amistoso ante República Dominicana, previsto para el martes 17 de noviembre.



La elección del Campus responde al interés de los futbolistas de disputar un encuentro en el interior del país y a la imposibilidad de utilizar el Estadio Centenario, donde la Conmebol estará trabajando en los preparativos para la final de la Copa Libertadores del 28 de noviembre.



La última presentación de Uruguay en Maldonado fue en febrero de 2000, cuando venció 2 a 0 a un combinado húngaro, con goles de Álvaro Recoba y Darío Rodríguez.



Previamente, la Celeste enfrentará a Argentina el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, en Buenos Aires.







Foto: Drone Punta del Este

Firma editorial: Redacción FM GENTE