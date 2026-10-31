Se pusieron a la venta las entradas para el partido Uruguay--República Dominicana en el estadio Domingo Burgueño Miguel

La selección uruguaya recibirá a República Dominicana a las 20:30 horas, en el estadio Domingo Burgueño Miguel. Los precios de las entradas van desde $490 hasta $990 y habrá un descuento del 20% para clientes del BROU. Diego Forlán reservó a 42 futbolistas para los amistosos de noviembre.



La selección mayor de Uruguay volverá a presentarse en el Campus de Maldonado, donde enfrentará a República Dominicana el próximo martes 17 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en el cierre de la última fecha FIFA del año.



El encuentro se disputará en el estadio Domingo Burgueño Miguel y marcará el regreso de la Celeste al principal escenario deportivo del departamento, donde no juega desde febrero de 2000, cuando derrotó 2 a 0 a Hungría.



La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) habilitó la venta de entradas, con precios que oscilan entre los 490 y los 990 pesos, dependiendo de la ubicación.





La comercialización de localidades se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial AUF Tickets.



Desde el viernes 30 de octubre pueden adquirir entradas los clientes que poseen la tarjeta BROU Recompensa, quienes cuentan con un descuento del 20%.



La venta para el público general comenzará el lunes 2 de noviembre.



Los precios establecidos son los siguientes:



Tribunas Este y Oeste: $490.



Tribuna Sur: $590.



Tribuna Norte: $990.



Los menores de hasta cinco años inclusive podrán ingresar gratuitamente, siempre que estén acompañados por un adulto.



Las entradas se encuentran disponibles en AUF Tickets.



El partido también será transmitido en directo a través de AUFTV.



Uruguay jugará primero ante Argentina en Buenos Aires



Antes de su presentación en Maldonado, la selección dirigida por Diego Forlán afrontará un compromiso de especial importancia frente a Argentina, en una nueva edición del clásico del Río de la Plata.



El encuentro se disputará en Buenos Aires y formará parte de la doble jornada internacional de noviembre, prevista entre el 9 y el 17 de ese mes.



Posteriormente, el plantel regresará a Uruguay para enfrentar a República Dominicana en el Campus, donde cerrará su actividad internacional de 2026.



Forlán reservó a 42 futbolistas



El entrenador Diego Forlán confeccionó una lista preliminar de 42 jugadores para los dos encuentros amistosos.



Entre los convocados aparecen figuras de trayectoria internacional como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo, José María Giménez, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.



También integran la nómina futbolistas como Nahitan Nández, Mathías Olivera, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar.



La lista incluye cinco arqueros, 16 defensores, 14 mediocampistas y siete delanteros.



Entre los goleros reservados figuran Cristopher Fiermarín, Ignacio de Arruabarrena, Thiago Cardozo, Sebastián Jaume y Santiago Mele.



En el ataque aparecen Martín Satriano, Bruno Damiani, Miguel Merentiel, Rodrigo Aguirre, Álvaro Rodríguez, Federico Viñas y Darwin Núñez.



La nómina definitiva se conocerá una vez que el cuerpo técnico realice la selección de los futbolistas que participarán en los encuentros.

Firma editorial: Redacción FM GENTE