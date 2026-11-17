Uruguay tuvo una noche redonda en Maldonado y derrotó 5-0 a República Dominicana en el amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, disputado este martes en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.



La selección uruguaya abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo por intermedio de Rodrigo Aguirre, quien puso en ventaja a la Celeste antes del descanso.



En el complemento llegaron los otros cuatro tantos. A los 70 minutos, Xavier Valdez convirtió en su propio arco y amplió la ventaja para Uruguay. Diez minutos después, Nicolás de la Cruz, de penal, marcó el 3-0. A los 87 minutos, Federico Valverde anotó el cuarto y, a los 94, Bruno Damiani selló la goleada con el 5-0.



El encuentro tuvo un marco especial: el estadio lució colmado, con localidades agotadas, en una jornada en la que Maldonado recibió a la selección uruguaya para su último partido de 2026. La Celeste llegó a este compromiso después de vencer 2-1 a Argentina en La Bombonera y bajo la conducción técnica de Diego Forlán.



El partido comenzó a las 20:30 y contó con un operativo especial en los alrededores del estadio. Por ese motivo, el Campus había suspendido sus actividades deportivas desde las 12:00 y se dispusieron modificaciones en los recorridos del transporte colectivo, además de una zona de exclusión para organizar la circulación.

Firma editorial: Redacción FM GENTE