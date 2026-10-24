AFUTU advierte por problemas edilicios en escuelas técnicas de Maldonado y reclama mejoras en infraestructura

Otero explicó que Maldonado cuenta con 14 centros entre escuelas técnicas y anexos, distribuidos en diferentes localidades. Entre los establecimientos con mayores dificultades mencionó la Escuela Agraria de San Carlos, la Escuela Técnica de Pan de Azúcar y la Escuela Técnica de San Carlos.



En ese sentido, destacó que la Escuela Agraria de San Carlos fue incorporada al plan quinquenal de obras, una medida que consideró importante para atender las necesidades de infraestructura.



El dirigente sindical sostuvo que Maldonado es uno de los pocos departamentos donde continúa creciendo la matrícula de educación media básica. Sin embargo, reconoció que durante el año pasado UTU no logró responder a toda la demanda de estudiantes debido, entre otros factores, a las limitaciones edilicias.



En cuanto a la planificación educativa para 2027, señaló que se alcanzó un acuerdo con los trabajadores sobre la oferta de cursos y destacó la participación del sindicato en su elaboración.



Anunció la incorporación de la nueva Educación Media Básica Tecnológica en Balneario Buenos Aires y en la Escuela Técnica San Martín, además de una modalidad reducida en el antiguo centro comunitario de Maldonado Nuevo.



Otero también valoró los servicios de alimentación disponibles en los centros educativos de Pan de Azúcar, Maldonado Nuevo, San Martín y Balneario Buenos Aires, al considerar que contribuyen a una atención integral de los estudiantes.



Explicó que el XIV Congreso Nacional Programático de AFUTU tiene como principales objetivos evaluar la gestión sindical, definir las prioridades para los próximos años y preparar la negociación de un nuevo convenio colectivo prevista para 2027.



Entre los principales planteos se encuentra la mejora de los salarios más bajos, especialmente de los funcionarios de gestión y servicios, así como la defensa de la formación técnica y tecnológica dentro de UTU.



El encuentro cuenta con comisiones dedicadas a la educación técnica, las condiciones laborales, la planificación sindical y la participación de funcionarios jubilados.



Otero destacó que durante el último período AFUTU logró firmar por primera vez un convenio colectivo con UTU, un antecedente que el sindicato pretende consolidar en las próximas negociaciones.

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