Los Tocones: reclaman soluciones por problemas edilicios y la mayoría quiere irse

En diálogo con La Revista del Sábado de FM GENTE, Natalia señaló que, a nueve años del realojo desde el asentamiento El Placer, persisten rajaduras en techos y escaleras, filtraciones y problemas en las instalaciones de agua. También cuestionó que algunas reparaciones sean insuficientes.



La vecina manifestó su preocupación por las condiciones en que viven los niños y la falta de espacios para jugar. “Todos tenemos que tener una vivienda digna, pero digna de que tu hijo pueda salir y jugar”, expresó.



Según relató, los vecinos reunieron firmas para respaldar el pedido de abandonar el complejo. De acuerdo con Ledesma, solamente cinco familias manifestaron su voluntad de quedarse.



Durante el programa también se informó que la Intendencia de Maldonado está al tanto de la situación y que una ONG comenzó a trabajar hace aproximadamente 15 días para centralizar los reclamos y canalizarlos en busca de soluciones.

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